El exfutbolista de la selección chilena, Matías Fernández, elogió a Marcelo Bielsa por su rol como gestor de la Generación Dorada.

“Para mí, Bielsa fue el gran constructor. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo bueno que teníamos que potenciar. Tiene ojo clínico”, dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Sobre la importancia de otros técnicos, afirmó que José Sulantay “tuvo mérito al juntar generaciones de dos Mundiales Sub 20. Y (Claudio Borghi) Bichi hizo competitivos a los que estuvimos en Colo-Colo, y (Jorge) Sampaoli a los que estuvieron en la U. Pero el profe Bielsa nos dio el plus”.

Por otro lado, recordó el denominado ‘penal perfecto’ en la final de la Copa América 2025 ante Argentina.

“Antes de esa definición, el profe Sampaoli comenzó a preguntar cómo estábamos para tirar los penales. No había nadie designado, pero sabíamos que a Arturo le gustaba tirar el primero. Le dije a él y al profe que yo quería empezar, no sé si para salir luego del tema o porque me tenía mucha fe”, señaló.

“Cuando tomé la pelota, sabía a qué lado la quería poner, apunté a la derecha del arquero, pero mi remate, si bien iba donde quería, fue más alto de lo que pensaba… nunca tuve la intención de que se elevara así”, cerró.