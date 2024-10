Comparte

Pablo Quintanilla sigue demostrando su talento en el Rally de Marruecos 2024. El piloto chileno finalizó en un destacado cuarto lugar en la segunda etapa de la competencia, lo que le permitió recortar distancias en la clasificación general y acercarse al podio.

Tras una primera etapa accidentada y acortada por condiciones climáticas adversas, Quintanilla logró encontrar su ritmo en el segundo día de carrera. Completó los 314 kilómetros de especial en un tiempo de tres horas, 26 minutos y 6 segundos, quedando a solo dos minutos y 22 segundos del líder de la jornada, su compañero de equipo, Tosha Schareina.

“Fue una etapa más larga y estuvo muy dura, el piso en el desierto estaba muy roto y con muchos peligros, pero en general me sentí bien”, explicó Quintanilla, quien representa al Monster Energy Honda Team. “Hicimos un pequeño cambio en la suspensión y me vino bien, así que desde el inicio intenté tener un ritmo parejo y no tan agresivo, intentando mantener la calma y concentrado en la navegación. Fue un buen día y me sentí bien”, agregó el piloto chileno.

Quintanilla escala en la clasificación general

Gracias a este sólido desempeño, Quintanilla logró escalar posiciones en la tabla general. Ahora marcha en cuarto lugar, con un tiempo total de seis horas, siete minutos y 46 segundos, situándose a tan solo 30 segundos de Luciano Benavides, quien ocupa la tercera posición.

El chileno, quien ya ganó el Rally de Marruecos en 2021 y ha sido dos veces campeón del Rally Cross Country, buscará seguir acortando distancias en las próximas etapas para pelear por el podio. La tercera etapa, que se correrá este miércoles, cubrirá un recorrido cronometrado de 328 kilómetros entre Zagora y Mergoub.

Con su experiencia y determinación, Pablo Quintanilla está decidido a mejorar aún más su posición en la tabla y dejar su huella en esta exigente competencia. El podio está al alcance, y el piloto chileno está listo para darlo todo en los kilómetros restantes del Rally de Marruecos.

Clasificación segunda etapa

Pos. Piloto Tiempo Diferencia

Tosha Schareina 03:23:44 0:00:00 Adrien Van Beveren 03:25:03 0:01:19 Daniel Sanders 03:25:08 0:01:24 Pablo Quintanilla 03:26:06 0:02:22

Clasificación general

Pos. Piloto Tiempo Diferencia