En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello apuntó contra Ricardo Gareca y su gestión en La Roja. El panelista presentó su molestia porque post Copa América, el entrenador estuvo dos meses ausente.

Durante el programa, Guarello inició diciendo que “nosotros no somos técnicos, Gareca lo es y le pagan como entrenador de la Selección Chilena, así le están pagando como entre cuánto ¿tres millones de dólares al año? No es que agarraron un técnico al INAF y resulta que le tiraron la responsabilidad”.

“Si tú tienes que manejar un camarín con estrellas, que en este momento ya no quedan muchas. Con personalidad exuberante y egos destemplados. Como si estuviera en el camarín del Real Madrid o del City, pero está en el de La Roja, la de hoy, no la de hace 10 años, te están pagando para eso, para que tengas la capacidad de gestionar esos egos“, agregó.

Además, el panelista sostuvo que “si fuera un técnico que, como los de las inferiores en Chile, que después de entrenarse tenés que hacer Uber, yo te creo que estés sobrepasado”.

“Pero si después de una Copa América, te desapareces dos meses y apareces justo antes de la doble fecha de una lista de convocados, entonces, no, es que ustedes no saben lo que es. Cuando uno desaparece como técnico dos meses, es distinto que desaparecer como dos meses no siendo entrenador”, sentenció Guarello.