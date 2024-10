Comparte

En la previa del duelo entre Chile y Brasil, Pato Yáñez recordó lo que fue uno de los hitos más impactantes entre chilenos y brasileros: el Maracanazo del Cóndor Rojas. Fue en el programa de Agricultura TV, ‘El camarín del Pato‘, donde el exjugador de La Roja confesó cuáles fueron las explicaciones que le dio Roberto Rojas tras el polémico partido jugado en 1989.

El comentarista de Deportes en Agricultura confesó que “en algún momento pensé que había otro tipo de motivación, que escapaba a lo futbolístico“.

“Cuando me reencuentro con él, recuerdo que Roberto estaba aquí, sentado, con una luz muy tenue, bajita y me dice: ‘Pato, yo lo hice por Chile, bien o mal, loco o no, yo lo hice por Chile, yo quería intervenir el partido para perjudicar a Brasil'”, explicó Yáñez.

El diálogo entre el Pato y el Cóndor

Además, el campeón de América con Colo-Colo detalló cómo fue el diálogo con Rojas: “Pero Roberto si tiempo después estás trabajando en el fútbol de Brasil, ¿cómo es eso? ¿cómo lo puedo entender?“, cuestionó Yáñez, a lo que Rojas respondió: “Es mi verdad, no fue por plata ni por nada más. Pato, te estoy diciendo que yo lo hice, bien o mal, loco o no, una locura del momento, pero yo lo hice solo por querer perjudicar a Brasil y beneficiar a Chile“.

El Maracanazo del Cóndor Rojas dejó a Chile con un castigo que le privó de competir por un cupo en el Mundial de Italia 1990 y en el Mundial de Estados Unidos 1994. Luego de eso, La Roja volvió a las citas planetarias en 1998 de la mano de Marcelo Salas e Iván Zamorano, con Nelson Acosta.

Chile recibirá a Brasil esta tarde en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la novena fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, desde las 21 horas.