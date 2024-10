Comparte

Carlos Palacios estaría viviendo sus últimos días en Colo-Colo. En Argentina dan por hecho que la Joya jugará la próxima temporada en Boca Juniors y que su llegada al elenco xeneize es inminente.

En entrevista con el programa LaJunta atacante albo se refirió al supuesto interés del conjunto trasandino y reconoció que “estamos esperando, todo a su tiempo”.

“Puede ser, está entre lo que yo quiero”, confesó. Al ser consultado si ha tenido contacto con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, contó que “ahora no, pero en su momento sí. Harta. Me habló después del partido con River que jugamos acá en Chile. Estaba feliz”.

“Me felicitó por el gol, que confiaba en mí. Que quizás no me daba cuenta del jugador que soy, pero que le puso contento que le haya hecho un gol a River”, agregó.

No oculta su deseo

Sin embargo, Palacios no ocultó su deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors. “Es un destino posible, puede pasar. Estoy dispuesto a escuchar en estos momentos, pero siempre con el enfoque de no querer irme con las manos vacías. Quiero salir campeón e irme tranquilo sabiendo que me llevo una copa, que me voy bien y que fue un año que no se va a olvidar fácil por todo lo que hicimos”, afirmó.

“Coronándolo saliendo campeón y también está la Copa Chile. Si se pueden dar las dos me iría tranquilo”, cerró.