Tras la derrota de Chile ante Brasil, Cristián Caamaño, en Puntapié Inicial, fue claro en señalar que la situación de Ricardo Gareca en La Roja está cuesta arriba. La Selección Chilena necesita urgente comenzar a sumar si quiere seguir con vida rumbo al Mundial de 2026.

“Ayer por primera vez Gareca se dio cuenta de que la sumatoria de malos resultados le van a pasar la cuenta en algún momento. Quizáz se abra una puerta de terminar despedido, si no da una respuesta. Él entiende muy bien esto de las campañas de largo aliento y que en algún momento, si no se da el resultado, esto no tiene futuro“, sostuvo el comentarista a los micrófonos de Deportes en Agricultura.

Para Caamaño, “Gareca, a diferencia de otros encuentros, porque este partido que fue mejor que el de Bolivia, en este quedó más abatido. La otra vez en la conferencia cuando sacó pecho que el equipo tuvo diez situaciones de gol, que jugó bien para para su visión. Los resultados de los otros equipos lo van condicionando todavía más a Chile, porque al final no nos van a clasificar las sensaciones o ni siquiera los puntos que sumemos. Si Chile no suma puntos es imposible soñar con el Mundial“.