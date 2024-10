Comparte

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se refirió a la agónica victoria de su equipo sobre Coquimbo Unido por la semifinal de la Copa Chile. El argentino valoró la actuación de su equipo y el tanto convertido por Luciano Pons.

Consultado por el gol sobre el final del partido, el ex entrenador de Huachipato señaló que: “Lo dije cuando sucedía en otros partidos: me parece que la constancia tiene premio, y las formas también. El gol llega producto de una jugada colectiva, no de pelotas divididas y que en el área suceda lo que Dios quiera. Es un premio al convencimiento sobre el estilo”.

“Los jugadores pueden tener incidencia al final o al principio del torneo, siempre hay que estar preparado. Teniendo seis jugadores seleccionados, se generan oportunidades para los demás” dijo el DT sobre Luciano Pons.

Sobre la pelea del final del encuentro, que generó la expulsión del defensor Franco Calderón, Álvarez expresó que: “La verdad que no vi qué originó la pelea. Cuando vi ya era simplemente una discusión subida de tono. El motivo de la expulsión lo tengo que revisar”.

El ‘Romántico Viajero’ sueña con un doblete que no consigue desde el año 2000, obteniendo el título de la Copa Chile y del Campeonato Nacional, y la victoria ante Coquimbo Unido lo instala a un partido de su primer trofeo del año.