El grupo INEOS, accionista mayoritario de Manchester United, rescindió el contrato de embajador del club al legendario Sir Alex Ferguson.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, el exentrenador de los Diablos Rojos recibía 2,6 millones de euros al año por este contrato.

El citado medio detalló que Ferguson seguirá ligado al club como director no ejecutivo, además de poder asistir a todos los partidos en Old Trafford.

La medida tiene como objetivo recortar gastos tras las irregulares campañas del tradicional club inglés.

🚨 INEOS have decided to cut Sir Alex Ferguson’s multi-million-pound ambassadorial contract with Manchester United, reports @AdamCrafton_ on @TheAthleticFC.

Ferguson will remain a non-executive director at the club, still obviously welcome to attend Man United games. pic.twitter.com/4uOjJQZqwE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024