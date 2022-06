Ramiro González, defensor argentino nacionalizado chileno, estuvo muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Colo-Colo. Sin embargo, el zaguero no pasó las pruebas físicas y finalmente no arribará al Estadio Monumental.

El futbolista de 31 años concedió una entrevista a En Cancha, donde se refirió a su frustrado traspaso al cuadro albo. “La verdad, estoy muy agradecido con Quinteros, que me quiso llevar dos veces. Esta vez había rescindido en Talleres y tenía todo listo. Puse todo de mí para jugar en Colo Colo. No se pudo y ya tengo la cabeza en lo que viene”, señaló.

González contó que sufrió una lesión hace nueve años, pero que esta nunca fue impedimento para sortear con éxito las pruebas físicas en los diferentes clubes en los que jugó. “Me sorprendió todo lo que pasó. Desde 2013, cuando jugaba con 20 años en la reserva de Atlético de Rafaela, tuve una lesión en el menisco. Me dijeron que no me convenía operarme porque era joven y corría riesgo de tener artrosis con el paso de los años. Nunca tuve un problema. Pasé revisiones médicas en Unión Española, León, Atlético San Luis y Talleres, entre otros. Son clubes reconocidos. Si hubieran visto algún problema, no me fichaban”, indicó.

Por último, sostuvo que ya tiene “propuestas de Argentina y el exterior, que en estos días analizaré junto a mi representante” y que se siente “en óptimas condiciones de ir a competir a cualquier lugar y demostrar que estoy bien”.