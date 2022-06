El Real Madrid nuevamente se alzó como el Rey de Europa. Los merengues sorprendieron al Viejo Continente con grandes remontadas y finalmente, en el Stade de France, se coronaron campeones tras derrotar al Liverpool.

Una vez terminado el certamen, el panel de Observadores Técnicos de la UEFA escogió al equipo ideal de la Liga de Campeones, donde los equipos finalistas se apoderaron de la oncena.

El Madrid aportó con cuatro jugadores: Thibaut Courtois, Luka Modrić, Vinicius Jr. y Karim Benzema. Liverpool, el otro finalista, hizo lo propio con Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson y Fabinho. La formación la completan Antonio Rúdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain).

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R

