Erling Haaland está enfocado en obtener la Champions League con el Manchester City. El noruego no elude la importancia de obtener el torneo, de hecho, confiesa que para eso vino a Manchester: a ganar la ‘Orejona’.

«Estamos a un paso de hacer historia. Ganar la Champions League es un sueño y haré todo lo que pueda para ello», expresó el goleador noruego, quien ya cuenta con 52 goles en 52 partidos con el City.

Asimismo, sostuvo que «sin mí, este equipo ha ganado todo menos la Champions, vine en parte por eso».

Además, se refirió a la pequeña ‘sequía’ goleadora que atraviesa, la cual le ha permitido marcar solo un gol en siete partidos. En ese sentido, Haaland dijo: «No pienso en eso. Puedes pensar que he hecho 52 goles o que he marcado uno en siete. No me importa mucho».

Finalmente, aclaró sobre su presente: «No me siento el jugador más valioso del mundo».