Colo-Colo continúa preparando la segunda parte del año. Los albos que debutan este sábado ante Deportes Temuco por la Copa Chile, también se medirán en el Campeonato Nacional y en la Copa Sudamericana.

Para ello, Gustavo Quinteros sigue trabajando en la conformación del plantel de cara al segundo semestre. Tras el frustrado traspaso de Ramiro González y la lesión que tendrá a Emiliano Amor alejado de las canchas, Cristián Caamaño sostiene que el DT del cacique deberá buscar alternativas en los jugadores jóvenes.

“Algo va a tener que hacer Gustavo Quinteros no solo con los refuerzos que lleguen, sino también con los jugadores Sub 21. Colo-Colo tiene un déficit muy grande. Son alrededor de 800 minutos los que debe en ese ítem y deberá empezar a buscar alternativas en los chicos porque hasta ahora no las ha querido encontrar o los chicos tampoco le han demostrado ser demasiado confiables como los titulares”, dijo el comentarista en Fanáticos de la Previa.

Revisa el capítulo completo de Fanáticos de la Previa a continuación: