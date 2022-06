«En términos generales vimos como primera falla que en Chile hay una regulación defectuosa relativa al gas natural«.

Con estas palabras, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, explicó una de las principales conclusiones del Estudio de Mercado de Gas, que realizó la institución entre noviembre del 2020 y diciembre del año pasado.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) asistió este lunes a la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para exponer el mencionado estudio.

Además, en la instancia señaló que «como segunda falla que en Chile no hay una regulación del gas licuado del petróleo (que se comercializa en cilindros) desde una perspectiva competitiva».

Junto a esto, agregó que «ambas cosas se pueden arreglar fácil y rápidamente, bajando los precios del gas a la brevedad«.

El Fiscal detalló a los integrantes de la Comisión que, en el caso del gas natural, la FNE detectó que una regulación deficiente en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio de 2017, permitió a Metrogas, a través de Agesa (una empresa integrada verticalmente a Metrogas y no sujeta a regulación) aumentar el costo de la prestación de su servicio de distribución de gas natural, lo que se tradujo, desde febrero de 2017, en un aumento de entre 13% y 20% en el precio pagado por los clientes de Metrogas, equivalentes a entre US$ 78 y US$ 87 millones anuales.

Ante esta situación, la Fiscalía propuso que se modifique el cálculo de la tasa máxima de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural conforme a la Ley de Servicio del Gas. Esto, permitiría bajar considerablemente el valor del gas natural residencial, el cual es pagado por los clientes de Metrogas.

En caso de implementarse esta medida, el Fiscal Riesco, indicó que «el precio de cada una de las cuentas que mensualmente pagan los clientes de Metrogas debiese bajar, a la brevedad, hasta un 20%«.