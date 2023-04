Comparte

Este viernes, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, manifestó su preocupación luego del anuncio del Presidente Gabriel Boric respecto al plan nacional del litio.

En conversación con "La Mañana de Agricultura", el titular del gremio empresarial señaló que "quedamos descolocados" tras el anuncio del Mandatario de la Estrategia Nacional del Litio. El sector esperaba que "realmente hubiera una gran participación privada", pero lo planteado fue que "el Estado es el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio".

"Uno dice ‘bueno, si solamente el Estado requiere el capital de los privados y los privados no van a tener acceso a controlar’. ¿Cómo se invierte?, ¿cómo se gasta ese capital?, porque no va a tener mayoría en los directorios, teniendo menos del 50% de la participación. Es un contrasentido", cuestionó Mewes.

En ese sentido, sostuvo que "no van a estar los incentivos colocados para que el sector privado realmente invierta en el litio", por lo tanto, cree que se está perdiendo el tiempo "en término de que se nos va a pasar el tren en la explotación de este mineral".

"Nos preocupó mucho lo que planteó el Presidente anoche", remarcó el presidente de la CPC.

"Cuando uno establece una política nacional para invitar a los privados a invertir, pero sigue el control del Estado con el 51%, eso es un desincentivo. ¿Quién va a querer poner plata cuando no tiene el control?", opinó.

"Esas son las cosas generan incertidumbre (…) Las expectativas que uno tenía las cambias, ese es un problema para el país, la inversión que tan necesaria hoy día se nos hacen. Hoy día estamos preocupados, ayer estábamos bastante más tranquilos, el discurso del Presidente fue bueno, hay que decirlos, pero hoy día quedamos un poco más preocupados", manifestó.

"Nosotros no nos taimamos"

Mewes fue consultado sobre las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien emplazó al empresariado y al Congreso a que "no nos taimemos" al referirse sobre el royalty minero y las reforma tributaria.

Al respecto, el presidente de la CPC aseveró que "nosotros no nos taimamos, aunque nos han pegado durísimo", recordando que "también hasta nos hicieron responsables de los incendios forestales en el sur de Chile".

El sector empresarial busca, a partir del nuevo pacto tributario, que las políticas "sean de largo plazo", ya que indicó que cada nueva administración "llega con sus mochilas de reformas tributarias".

"Lo que nosotros estamos buscando es reglas claras, certezas, que nos permitan invertir a largo plazo y que efectivamente vayamos solucionando los problemas que hoy día tenemos", expresó.

"Chile hoy no está creciendo, el único país de la región que no está creciendo. Insisto, nosotros no nos taimamos, tenemos una mirada bastante más larga que cualquier gobierno, por lo tanto, nuestras expectativas, nuestras inversiones, proyectos son a largo plazo", enfatizó.

