El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2023, que publicó el Banco Central el miércoles, indicó que «el PIB tendrá una variación de entre -0,5 y 0% este año«.

Al respecto, el economista y gerente de Estudios de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, sostuvo que «es inevitable y necesario que la tasa siga bajando hacia adelante«, pero «el tema de fondo, más que el crecimiento, es la inflación».

«La inflación está bajando, pero sigue siendo muy alta. Eso se notó en este IpoM que, a diferencia del anterior, fue más cauteloso destacando los riesgos que hay», dijo en conversación con «La Mañana de Agricultura«.

«Por una parte, la rebaja de tasas que implementó el Banco Central anteayer fue menor de lo que se había pensado en algún momento, 75 puntos base en vez de 100», indicó. Sin embargo, «las bajas que vengan, si bien yo creo que están aseguradas, es difícil pensar en un escenario que no baje la tasa en octubre y en diciembre».

«Las magnitudes de esas disminuciones de la tasa política monetaria pueden ir variando en función de las circunstancias que enfrentemos», agregó.

Por lo tanto, el economista recomendó a las personas a no endeudarse, si no es necesario, mientras que la tasa continúe alta.

«Si la tasa política montería brutalmente alta y todavía va a seguir muy alta a fin de año, si no hay necesidad imperiosa de endeudarse, recomendaría no hacerlo y no sólo hasta fin de año, ojalá a fines del primer semestre del año que viene», aconsejó el experto.

«Recién ahí vamos a ver un costo más razonable del crédito, por lo tanto, en la medida que se pueda esperar, yo recomendaría eso», complementó Fernández.

