El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló en La Tercera que «el pacto fiscal de Marcel estaba en jaque hace rato y el proyecto de presupuesto hace un jaque mate«.

Frente a aquella declaración, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció en «La Mañana de Agricultura» que esa expresión no la había escuchado.

Sin embargo, dijo: «Lo que es cierto es que la discusión presupuestaria siempre es exigente. Yo no he conocido ningún presupuesto fácil. Me ha tocado tramitar ocho leyes de presupuestos en el pasado, esta sería mi novena. Cada presupuesto tiene su afán y hay que dedicarle toda la energía y atención que requiere».

En esa línea, y en relación a lo dicho por el gremialista, señaló que «la verdad es que no soy tan aficionado al ajedrez, pero lo que yo veo es que en el pacto fiscal hemos tenido un avance muy positivo en las conversaciones, en una mesa que están representado todos los partidos, así que soy un poco más optimista que el diputado Ramírez».

Presupuesto: gasto público crece 3,5%

Para el Presupuesto 2024, presentado por el Ejecutivo, el gasto público crece 3,5%. Algunos se sorprendieron con la cifra, ya que algunos expertos opinaban que debería ser menor.

«Primero tenemos que decir que después de cinco años de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre, empezamos a tener un presupuesto más normal, en el sentido que es un presupuesto que va estar creciendo la actividad, en que la inflación va a volver a cifras normales, del orden del 3% y donde también el gasto va a tener un crecimiento positivo, concentrado en las áreas sociales y seguridad ciudadana«, señaló Marcel.

En esa línea, el ministro dijo que «el 3,5% si uno lo quiere comparar con la actividad, la proyección de un crecimiento de 2,5%».

«Ahora, cómo se determina el crecimiento del gasto, no es una cuestión arbitraria, porque desde que en Chile adoptamos la regla de balance estructural hace 22 años atrás, estas cifras son de acuerdo al crecimiento de los ingresos estructurales, es decir, los ingresos más permanentes que tiene el Estado separando lo que es lo de carácter transitorio. Esos ingresos estructurales van a crecer, porque crece el producto tendencial, las tendencias de largo plazo de la actividad, porque el comité de expertos que se convoca para este efecto estimó un precio del cobre de largo plazo más alto del que teníamos el año pasado y también porque en el 2024 va empezar a recaudar ingresos por el royalty minero. También vamos a tener ingresos del litio y la producción de cobre que ha estado bastante débil este año, también se va a recuperar por la entrada en operación de nuevos proyectos», explicó el economista.

«Todos esos factores contribuyen a permitir un crecimiento de los ingresos estructurales mayor y, por lo tanto, un crecimiento mayor del gasto público», concluyó.