El presidente de la Siderúrgica Huachipato, Julio Bertrand, dijo en “La Mañana de Agricultura” que el tiempo está corriendo para el cierre de la empresa de Talcahuano.

Pese a que la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) anunció la suspensión “por tiempo indefinido” de las operaciones, el Gobierno ha dicho que busca revertir la decisión.

“Nosotros estamos abiertos a juntarnos, a reconsiderar, a evaluar todo, con, no solamente la autoridad, con todo aquel que está de alguna forma inmiscuido en esta decisión”, señaló Bertrand.

Sin embargo, “los tiempos están corriendo. Nosotros decidimos suspender indefinidamente hasta que sea definitorio esta operación”.

“Huachipato se está apagando. En tres meses va a estar pagada y en tres meses, cuando esté apagada, no hay decisión que tomar sobre ella en el corto plazo“, afirmó el presidente de la empresa.

Bertrand explicó que “nosotros hemos decidido suspender las operaciones indefinidamente de la Siderúrgica Huachipato, porque después de haber hecho investigaciones desde el ámbito económico de mercado para, efectivamente, dirimir cuánto es el dumping que existe en la importación de barra y bolas de molienda al mercado chileno y sugerir esos números, que son 25% a las barras y 33% a las bolas, la comisión no resolvió con esos números, resolvió con números bastantes inferiores que no son suficientes, y, además, con tarifas, o llámese medidas de protección antidumping diferenciada, variable, por diferentes exportadores desde Chile“.

“Eso, por supuesto, imposibilita seguir nuestras operaciones con todos los malos resultados. Nosotros éramos y somos unos convencidos de que Huachipato tiene razón de existir. Huachipato es una siderúrgica, que en un mercado liberado, no solamente es solvente financieramente, sino que agrega mucho valor compartido por ser una siderúrgica local”, añadió.

¿Por qué se llegó a este punto?

“Porque es efectivo que nosotros nos adscribimos al reglamento. El reglamento acá en Chile, a diferencia de otros países, es que si tú ves alguna distorsión de mercado tienes que solicitar una investigación. Nosotros los hicimos, una investigación de oficio, donde inmiscuía el Gobierno, todas las autoridades de diferentes ministerios en este caso, porque es un caso súper importante. Hay una penalidad por el dumping, produce un costo social, produce una distorsión de mercado verídica. Nosotros, como grupo CAP y Huachipato, estuvimos dispuestos a esperar, siendo grandes pérdidas, porque el acero chino viene con dumping, y eso es una realidad“, indicó.

En esa línea, dijo que “caímos en esto porque nosotros tuvimos más esperanza, por decirlo, que nosotros íbamos a resolver un número fijo, único”.

“Lo que sí es efectivo, y hoy podemos decir que era una pérdida de tiempo, es que nunca pensamos que la comisión iba a dirimir una tasa tan fuera de lugar respecto a lo que nosotros habíamos calculado, y más encima a lo que el resto de los países del mundo han antepuesto como tasa de dumping, en particular el año 2023, que redunda en ser entre el 25% y más, hasta el 40% hemos visto en algunos países. Y, peor aún, que haya sido una tasa diferenciada. Eso es muy complicado, porque permite que la distorsiones en el mercado se mantenga, porque se empieza a producir arbitraje. Si hay algún exportador desde China que no tiene dumping frente a otro que sí tiene dumping, lo que va a terminar pasando es que todos van a empezar a exportar desde China por el que no tiene dumping o por alguno que no existe, y que no hemos identificado y que va a aparecer el día de mañana y que va a decir que no tiene dumping”, sostuvo Bertrand.