Comparte

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles la inminente alza en las cuentas de la luz que se concretará este 1 de julio, señalando que la millonaria deuda con el sistema eléctrico “es importante que sea saldada”, por lo que buscarán una “solución lo más razonable posible”.

“El alza de las cuentas de la luz tiene que ver que estas no han tenido ningún tipo de ajuste desde el 2019”, comenzó señalando el Mandatario a su arribo a la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Por lo tanto, agregó, que “los precios de hoy en día no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión, se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile, que finalmente terminan pagando los chilenos”.

Ante esto, sostuvo que “es importante que esa deuda sea saldada” y además señaló que “tiene la convicción” que hay “medidas que pueden ser difíciles”, pero “si no se adoptan a tiempo, después empeoran las cosas”.

Bajo esa línea, comentó que ya hay “un consenso en el parlamento” para entregar un subsidio a un millón quinientas mil familias para paliar este aumento en las tarifas eléctricas.

“Ahora estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos que es importante en particular para la gente más vulnerable y el Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello, por lo tanto, vamos a estar trabajando”, expresó a su llegada a Punta Arenas.

“No les quepa duda, en conjunto con el Congreso, vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible, sin eludir el problema. Eso es lo importante”, concluyó.

#Economia | Marcel descarta por el momento aumentar el subsidio eléctrico: "Solo es posible si tenemos recursos adicionales"https://t.co/i9GBiIf6hI — Agricultura (@AgriculturaFM) June 25, 2024