El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los dichos del presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, respecto en la inversión en Chile y las trabas que existen para concretar proyectos.

Al respecto, el representante de la papelera señaló: “Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile (…) una fábrica de celulosa es una inversión, hoy día, del orden de US$ 4.000 millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable”.

Por su parte, el secretario de Estado respondió, e indicó que la CMPC “protagonizó uno de los episodios más graves de colusión, uno esperaría un poco más de prudencia”.

Durante una entrevista, Marcel criticó duramente las acciones de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). El escándalo, que se hizo público hace varios años, involucró a CMPC y a otras empresas en prácticas anticompetitivas que perjudicaron a los consumidores y afectaron la economía nacional. Según Marcel, este tipo de conductas son inaceptables y deben ser condenadas con firmeza.

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)

Los antecedentes del caso CMPC

El caso de colusión de CMPC, conocido también como el “cartel del confort”, reveló cómo la empresa, junto con SCA, acordó fijar precios y dividirse el mercado del papel higiénico en Chile.

Esta práctica, que se extendió por más de una década, llevó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a iniciar una investigación exhaustiva. Finalmente, ambas empresas fueron sancionadas con multas millonarias.

Marcel destacó que este tipo de prácticas no solo perjudican a los consumidores, sino que también socavan la confianza en el mercado y en las instituciones.

“Cuando una empresa de la envergadura de CMPC se involucra en colusión, se genera un daño profundo y duradero en la percepción pública y en la economía”, afirmó Marcel.

El ministro subrayó la importancia de fortalecer las regulaciones y los mecanismos de supervisión para prevenir futuros casos de colusión. Además, hizo un llamado a las empresas a actuar con responsabilidad y ética, recordando que la competencia leal es esencial para el buen funcionamiento del mercado.

“Necesitamos marcos regulatorios más robustos y una fiscalización más efectiva para asegurar que no se repitan episodios como el de CMPC”, explicó Marcel.

También enfatizó la necesidad de educar y sensibilizar a las empresas sobre las consecuencias negativas de la colusión, no solo desde un punto de vista legal, sino también moral y económico.

Las declaraciones de Mario Marcel han generado diversas reacciones en el ámbito empresarial. Algunos sectores aplauden su firmeza y claridad al abordar el tema, mientras que otros consideran que es necesario buscar un equilibrio entre regulación y la capacidad de las empresas para operar competitivamente.