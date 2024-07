Comparte

Desde su surgimiento en 2009, el proyecto bitcoin (BTC) es el precursor y líder indiscutible en el mundo de las criptomonedas. Vio la luz cuando su creador, Satoshi Nakamoto, presentó al mundo una idea revolucionaria: una moneda digital descentralizada, con seguridad criptográfica, para construir un sistema de pagos más eficiente que el habitual, inspirado en los principios de transparencia, autonomía y libertad económica.

Al ser un activo digital conectado a una red global, las transacciones con criptoactivos aparentan tener algunas ventajas competitivas frente a las operaciones con dinero fiduciario, como costos reducidos, mayor estabilidad y menos barreras geográficas, facilitando la inclusión financiera tanto para personas como para compañías.

Además, su valor está respaldado por una comunidad mundial que no para de crecer en 15 años.

Leif Ferreira, CEO en Bit2Me, destaca la importancia del bitcoin como una tecnología en constante evolución. “No es solo una moneda digital, tiene toda una tecnología detrás que está transformando la forma en que interactuamos con el dinero”, dijo.

Junto a lo anterior, comentó que “su potencial es ilimitado y su impacto en la economía global es innegable a medida que aumenta su aceptación, como sucedió en enero de este año con la aprobación de los primeros ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos o la acogida que tuvo el halving incluso afuera de la comunidad cripto”.

La adopción de la criptomoneda en Chile y los desafíos del bitcoin

De acuerdo a un reporte reciente de la firma Chainalysis sobre las utilidades cripto en América Latina, Chile se encuentra en el sexto lugar del ranking de países que más valor por criptomoneda han recibido, por debajo de Brasil, Argentina, México, Colombia y Venezuela.

En cifras, según un informe de Blockchain, cuatro de cada 10 chilenos invierte en criptomonedas. Mientras que el 66% de los encuestados, que no lo hace, indica que la razón es el “desconocimiento” sobre el tema.

Aun así, un 44% de quienes sí apuestan por las monedas digitales lo hacen para diversificar sus inversiones, lo que explica que las criptomonedas se hayan situado en 2022 como la tercera opción favorita de los chilenos a la hora de invertir, detrás de los fondos de inversiones y los bienes raíces, según un sondeo realizado por la consultora Bain & Company.

Con un mercado creciente tanto en Chile como en el resto del mundo, actualmente el bitcoin enfrenta desafíos importantes, principalmente frente a las plataformas que brindan su red al público para operar esta y otras cripto. En este aspecto, es clave encontrar un aliado estratégico que garantice seguridad, transparencia y una infraestructura a prueba de ciberataques, particularmente cuando se trata de comprar, vender y holdear criptomonedas.

Al respecto, la CEO de Bit2Me destaca que hay múltiples listados para evaluar cuáles son las mejores compañías para realizar transacciones con criptomonedas, donde su empresa sobresale como uno de los exchanges destacados.

“Hay tres factores que nos hacen tan sólidos en este ámbito: estar en una jurisdicción europea y no en un paraíso fiscal, y tener un impecable historial de seguridad ante ciberataques”, comenta Ferreira frente al resultado del informe The New Crypto Exchange Standards, encargado por Bit2Me y publicado por Cointelegraph.

En resumen, el bitcoin y las criptomonedas representan una nueva era en el sistema financiero global. Con el liderazgo de plataformas que trabajan por hacer cada vez más accesible el mercado cripto y la innovación continua de la comunidad de desarrolladores de la industria blockchain, el futuro del bitcoin parece más prometedor que nunca.