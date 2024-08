Comparte

El mercado de las criptomonedas gana cada vez más adeptos en Chile, ya que de acuerdo a la data revelada por Deel, entre un 1% y 2% de quienes trabajan en nuestro país está solicitando que su sueldo sea pagado en moneda digital, porcentaje que podría elevarse al tomar fuerza entre los profesionales jóvenes.

De hecho, de acuerdo a cifras entregadas por Blockchain, cuatro de cada 10 chilenos invierte en criptomonedas.

Así lo creen en Bit2Me, principal empresa de activos digitales en el mercado de habla hispana, que advierte que la falta de interacción con criptoactivos se debe en gran medida al desconocimiento respecto a la posibilidad de recibir su sueldo o parte de él.

“Nos hemos preguntado si con la adopción de criptos en Chile se podría pagar parte de los sueldos con estos activos y la respuesta es: sí, es posible. Esta práctica está ganando popularidad en algunas empresas a nivel mundial, pero siempre depende de la regulación nacional de cada país”, comentó Javier Pastor, director de Relaciones Institucionales de Bit2Me.

Desde Bit2Me advierten que la falta de interacción con criptomonedas se debe en gran medida al desconocimiento. – Pixabay.

¿Es posible pagar el sueldo con criptomonedas?

En el artículo 54 del Código del Trabajo, indica que al empleado se le pagará “en moneda de curso legal”, por lo que no es posible pagar el 100% del sueldo en criptomonedas. Sin embargo, el pago parcial en criptomoneda no está explícitamente prohibido aun cuando no tiene regulación legal; eso, a pesar de que desde 2023, tras la entrada en vigencia de la Ley Fintech, se reconoce a las criptomonedas como activos financieros digitales.

“Siempre se debe actuar con cautela y respetando las leyes, de eso no hay duda. Hoy por hoy, si una empresa decidiera aplicar esta tendencia en Chile, debe estar consciente de que esto sólo es posible tras un acuerdo entre empleador y trabajador“, indica Pastor, destacando que los “criptosalarios” traen consigo beneficios para los trabajadores.

Así, el ejecutivo comentó que “desde nuestra visión, esto es muy bueno porque podrán ver cómo aumenta el valor de su dinero y poco a poco hacer el hábito de invertir en otros activos para combatir a la inflación”.

“Otro beneficio de las criptomonedas es que, al ser una moneda global, no hay variaciones en temas de conversión entre monedas de diferentes países”, agregó.