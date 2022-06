El Comité de Cítricos ASOEX entregó un reporte sobre las heladas ocurridas recientemente en los huertos de cítricos y entregó algunas acciones a ser tomadas por sus asociados, que representan el 75% de las exportaciones de cítricos de Chile.



Ante las heladas recientemente ocurridas en algunas localidades, el Comité de Cítricos señaló que aún es prematuro determinar si existe daño a la fruta o en los árboles.



El daño ocasionado por heladas, puede ser evaluado a los 10 días de ocurrida la misma, y depende de la temperatura mínima, del tiempo de exposición a esa temperatura, de la especie y variedad y el estado de madurez de la fruta, por lo que los equipos técnicos y profesionales de las empresas asociadas al Comité, están actualmente en terreno, evaluando el potencial daño en huertos en las zonas afectadas. De existir algún daño, las cosechas se detienen hasta determinar la incidencia de daño en la fruta. Sin embargo, hasta el momento no hay registro de daños considerables.



“Las evaluaciones de daño en terreno se realizan exhaustivamente en todos los huertos con riesgo, hasta tener la certeza que la fruta destinada a exportación no presenta ningún daño”, enfatiza Monserrat Valenzuela, gerente del Comité de Cítricos.



“Actualmente, la mayoría de los huertos se encuentran en posiciones más protegidas del frío dentro de los valles y los huertos en zonas mas expuestas tienen algún sistema de control de heladas. Ha habido un cambio en nuestra citricultura y los productores han cambiado a cultivos más tolerantes al frío en los sectores más bajos de los valles, donde las heladas afectan con mayor intensidad”, señaló la ejecutiva.



Asimismo, el Comité de Cítricos señala que las heladas no afectan de igual manera todas las zonas y huertos de cítricos, enfatizando que en algunos campos puede haber un solo sector afectado.



El Comité de Cítricos ha desarrollado un Manual de Acción frente a heladas con el objetivo de que productores y exportadores puedan seguir un plan de trabajo preciso y disciplinado para evitar que se exporte fruta dañada por las bajas temperaturas. Estas acciones contemplan instalación de termógrafos en los huertos, la suspensión temporal de las cosechas en los huertos o sectores afectados hasta que la fruta sea revisada y se confirme que cumple con las tolerancias de exportación correspondientes. “Estas medidas ya se han establecido en episodios similares ocurridos en temporadas anteriores con muy buenos resultados”, aseguró Valenzuela.



El Comité de Cítricos espera contar a mediados de mes con mayor información para determinar posibles ajustes en los volúmenes de exportación estimados, una vez concluidas las evaluaciones en los huertos comprometidos.

