En conversación con El Agro comenzó refiriéndose a la cuenta pública del Primer Mandatario: me pareció que tiene una gran cantidad de propósitos muchas ofertas poco se dice cómo se va a financiar esto en una crisis que venimos arrastrando ya varios años de baja productividad, porque al final todo hay que financiarlo. Sí que quedó al debe mi opinión con el tema agrícola creo que un país, que tiene un modelo exportador agrícola que, por otro lado, tiene hoy día en el exterior una crisis alimentaria inmensa, creo que debió haber hecho más hincapié aquí en otras medidas para poder promover la el desarrollo, en este país que también está influyendo la crisis a nivel cerealero al menos en la región de la Araucanía que produce el 78% de del del trigo de Chile está sufriendo los embates de una guerra y una retención de fertilizantes de trigo y de muchas cosas por esta crisis humanitaria que hay de alimentos en el mundo. Yo creo que no estamos viendo lo peor, en 2023 se viene muy difícil.

Gobernanza con enfoque de cuencas

Es bien técnico y eso viene desde este Gobierno esto tiene que ver con la implementación más efectiva del nuevo código de agua que incorpora un manejo integrado de cuencas. Chile tiene 101 cuencas hídricas el Gobierno anterior ya tenía un estudio alrededor de 49 y quedó presupuesto para poder en un plazo máximo de cuatro años poder haberlas estudiado todas eso implica un manejo técnico muy especializado que de una u otra manera una vez teniendo la información se hace un trabajo con las asociaciones de analistas, los empresarios, el Gobierno, la CNR y todos los organismos involucrados incluido el Ministerio de Agricultura en una especie de gobernanza en donde de una u otra manera se dice bueno esta es la situación de nuestra Cuenca todos necesitamos agua pero estamos en crisis no estamos en crisis vamos a dejar un caudal ecológico que permita mantener digamos una armonía. Pero no es algo nuevo es algo que venía del código de agua que por ley hoy día que empezar a implementar y que lo dejó planificado el Gobierno anterior y hoy día me alegra que ellos lo retomen o sea básicamente den cumplimiento a algo que la normativa obliga a partir de este año y que espero sea una muy buena herramienta.

Seguridad alimentaria

Tuvimos un sostuvimos una reunión muy interesante de una comisión de Agricultura especial el 16 de mayo donde prácticamente estuvieron todos los gremios de Chile desde donde se produce agricultura hasta punta Arenas y además de eso el Ministerio de Agricultura y todos sus servicios en esa oportunidad todos convenimos que la situación de la crisis alimentaria está partiendo porque los insumos principalmente los fertilizantes tenemos por un lado un aumento ya explosivo de los fertilizantes pesticidas, aumentó el dólar, y además el transporte porque tú sabes que los mayores consumidores son justamente los 7 millones de habitantes de la región metropolitana entonces no estamos hablando solo del trigo que es nuestro principal alimento del pan y todos lo sabemos.

Primicia

Esta misma semana nosotros vamos a estar el miércoles de esta semana el día 8 específicamente en una en una nueva comisión en donde está invitado el ministro de Hacienda el presidente del Banco Estado el ministro de Agricultura porque los agricultores principalmente le quieren pedir al Gobierno que mejore las condiciones crediticias que hoy día está ofreciendo hoy día está ofreciendo un crédito a bajo tasa pero con 18 meses solamente de extracción de pago y lo que se está pidiendo es que sea ojalá 3 años lo que permita de una u otra manera poder disminuir el impacto que está teniendo hoy día el costo producción y ordenar un poco la las cuentas y no es tanto lo que piden porque no están pidiendo subsidios lo que están pidiendo básicamente estos créditos con garantía FOGAPE y a ellos les permita responder frente a un alza de todos los costos productivos.

Y hay otra comisión que tiene una proyección un poco ampliar el escenario con medida que involucren el aumento de superficie de producción por ejemplo de grano de leguminosa. Cómo logramos que nuestros productores mantengan una producción que no la disminuyan ojalá aumenten porque la crisis alimentaria del mundo vino para quedarse unos buenos años, y Chile no puede estar comprando a precios de oro porque no tiene sueldos para poder sostener una libertad que sea tan cara porque vamos a entrar en un proceso muy triste que Chile vivió hace muchísimos años que la desnutrición que no solamente sea infantil sino que de poblaciones que no tengan para comer qué sería lo peor.

Estado de Excepción en Macrozona Sur

Acotado no es la solución, porque la siembra se da hasta en septiembre a veces. En el gobierno anterior el programa Siembre y Cosecha fue de mucho apoyo, pero ahora no es de mucha ayuda que las fuerzas policiales estén solo en la carretera. Hay nuevamente una alergia un temor una cosa totalmente ideológica de usar todas las herramientas que el gobierno tiene para combatir a los 7 movimientos insurreccionales.

Usurpación de tierras

Presentamos proyecto de ley que implica pena de cárcel para usurpación de tierras. La oposición nunca ha querido votar el proyecto. La usurpación es pan de cada día, no solo porque no se quiere legislar, sino que la CC está planteando que las comunidades puedan reivindicar territorios…al menos en Traiguén, hay 22 mil há en esa condición.

La compra de tierras no es la solución. Tendríamos que entregar toda la Araucanía, Todo el Biobío, y quizás hasta el norte…esto es de nunca acabar. Lo que hay que hacer es un catastro, y hacer una modificación de la ley indígena. Terminaríamos entregándole todo el territorio a pueblos ancestrales y nosotros irnos a vivir a otro país.

Robo de madera

Hay proyecto de ley….hay financiamiento ilegal que tiene el terrorismo en la macrozona sur, y por qué no se fiscaliza?, porque la ley nunca se ha querido aprobar. NO hay compromiso con eliminar estos grupos terroristas, SII ha pecado de no hacer su pega, pero por otro lado hacerlo es temerario.

Quiero pensar que hay desidia, lo otro es complicidad.