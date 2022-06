El ministro de Obras

Públicas, Juan Carlos García, encargó a la Dirección

de Obras Hidráulicas (DOH) el desarrollo de un nuevo

plan de pequeñas y medianas obras de riego para el

periodo 2022-2025, que reemplazará al que se planteó

en 2014, el cual, por diversos motivos, nunca llegó

a implementarse.

«El ministro de Obras Públicas me ha solicitado

pensar en impulsar un nuevo plan de pequeños embalses.

Estamos desarrollando conceptualmente el plan»,

destacó el director (s) de la DOH, Milo Millán, en la

última sesión de la Comisión de Agricultura de la

Cámara de Diputadas y Diputados.

El funcionario explicó que entre los criterios

que se busca concordar con el Ministerio de

Agricultura para definir las obras están las

condiciones de reembolso, así como una matriz de

priorización.

Los tranques tendrían hasta 5 millones de m3,

pero serían potencialmente escalables.

El plan anterior no llegó a ponerse en práctica

debido a que la totalidad de las obras que se

analizaron no eran rentables, además de que la gran

mayoría eran muy complejas desde el punto de vista

técnico.

El único embalse que vio la luz fue Empedrado, en

la Región del Maule, el cual involucró una inversión

de CLP 15.000 millones.

