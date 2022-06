Esta semana, los ojos de toda América están puestos en la ciudad de Los Ángeles, con motivo de la IX Cumbre de las Américas. La mayoría de los líderes de la región se dirigieron a esta ciudad estadounidense para participar en el foro pensando en temas trascendentales como la migración, la unidad regional y el medioambiente. Este último punto toma relevancia considerando que justo la sede del encuentro pasa por la peor sequía de su historia. De acuerdo con las autoridades del estado de California -donde se encuentra Los Ángeles- el primer trimestre de 2022 fue el más seco de la historia en lo que respecta a precipitaciones y nevadas. A esto se suma que los años 2020 y 2021 ya habían registrado los menores índices de lluvias, explicó el Distrito Metropolitano del Agua. La situación, ciertamente, es dramática: más del 97 % de California se encuentra ahora bajo una sequía severa y casi 60% del estado está bajo sequía extrema, según el Monitor de Sequía, un mapa elaborado por el Centro Nacional de Mitigación de Sequías en la Universidad de Nebraska en Lincoln y diversas agencias federales, informó Efe. Es más, según reporta France 24, el Proyecto de Agua del estado prevé que este año sólo podrá abastecer el 5% de su asignación habitual. Ante este escenario, los dirigentes locales han tomado decisiones drásticas sobre un problema donde, una vez más, el cambio climático tiene incidencia. Se restringen los riegos En octubre de 2021, el gobernador de California, Gavin Newsom (Partido Demócrata), ya había emitido una declaración de emergencia por sequía en todo el estado. Posteriormente, pidió a la población reducir voluntariamente el consumo de agua en un 15%, sin embargo, esto no ha dado resultado. Es por eso que las autoridades fueron más allá. En Los Ángeles, por ejemplo, desde el pasado 1 de junio que los habitantes solo pueden regar el césped de sus hogares dos veces a la semana, una medida que afecta por lo menos a 4 millones de consumidores. «Si queremos que nuestros hijos y nietos puedan acudir a la llave de agua con confianza, tenemos que redoblar las soluciones que han hecho de la conservación de una forma de vida en Los Ángeles», afirmó el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti. En las ciudades vecinas de Los Ángeles, donde viven unos 6 millones de personas, la restricción es aún mayor: los habitantes sólo pueden regar el césped una vez a la semana, bajo la amenaza de severas multas, explicó el Distrito Metropolitano de Agua del sur de California. «No tenemos suficientes suministros de agua en este momento para satisfacer la demanda normal. No hay agua», aseguró la vocera del Distrito Metropolitano de Agua, Rebecca Kimitch, quien remarcó que «Nunca antes habíamos hecho algo así». Una crisis sin precedentes Es verdad que las sequías y los incendios forestales no son algo nuevo en California. De acuerdo con el Instituto de Política Pública del estado, es común que en esta región haya años muy secos y muy húmedos. Sin embargo, la situación actual es aún peor: el periodo de 2000 a 2021 fue el más seco del oeste de Estados Unidos en más de 1.200 años, reportó CNN en Español, citando un estudio del mencionado organismo. Factor importante en esta crisis es el cambio climático, ya que el aumento de las temperaturas ha influido en que la sequía sea un 72% peor, de acuerdo con el informe.

Esto, afirmó el Instituto de Política Pública de California a CNN, se debe entre otras cosas por la existencia de una atmósfera más «sedienta» que absorbe más agua de la tierra por la evaporación, lo que reseca los suelos. «Una atmósfera más sedienta significa que la misma cantidad de precipitaciones deja menos agua para las plantas, los arroyos, los embalses y los acuíferos. Obtenemos menos beneficios de las precipitaciones porque una mayor proporción vuelve a la atmósfera sedienta. Las tormentas más pequeñas, en particular, pueden aportar poco o ningún beneficio hídrico si la atmósfera está sedienta», dijo al mismo medio el científico Mike Dettinger. Con este escenario, Los Ángeles recibe a los líderes del continente. Un problema que, sin dudas, afecta a otras partes del mundo y que debe ser tratado.

Fuente: Emol.com