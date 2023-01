Comparte

Durante esta semana, se viralizó un video en el cual un padre obligó a su hija a vender mazapanes en la calle debido a sus bajas calificaciones. La filmación, que fue grabada por el propio progenitor, causó distintas opiniones en las redes sociales.

"Voy a vender mazapanes porque me vale madre lo que dicen mis papás", le dice el padre a la niña, quien se encontraba en la calle sosteniendo una caja con los dulces. "Yo no dije eso, no es cierto", contesta la pequeña entre lágrimas.

Pese a ello, el padre, quien la filmó desde la ventana de su vehículo, continuó diciendo "¿No quiere estudiar? ¡Póngase a vender, póngase a trabajar de mazapanera!".

El video finaliza con la menor llorando, mirando a la cámara y mordiéndose las uñas, mientras el padre continúa retándola por no estudiar.

Tras su publicación, la filmación no tardó en ser viralizada y comentada por los internautas, quienes se debatieron entre si el método fue un exceso de disciplina o un buen castigo.

Por ello, el padre borró la grabación de sus redes sociales, pero los internautas ya lo habían guardado.

Observa el video acá: