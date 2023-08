El ‘youtuber’ MrBeast logró superar un récord mundial al registrar el mayor número de visitas en 24 horas en YouTube, con un video no musical en el que muestra cómo es vivir 7 días en alta mar.

Concretamente, ‘7 días varado en el mar’ fue visto 46 millones de veces en las 23 horas posteriores a su publicación, tal y como comentó la estrella de YouTube a través de su cuenta de Twitter.

Also, I don’t ever want to hear I only get view’s because I give away money. We broke the world record with me and my friends suffering and cracking jokes lol