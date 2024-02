Este 17 y 18 de febrero en el Miami-Dade Country Fair & Expo se realizará el festival de reggaetón más grande de Estados Unidos: Vibra Urbana, que contará con una gran variedad de presentaciones de algunos de los artistas más importantes de este género.

En esta edición 2024, específicamente para este sábado, el evento contará con la participación de Anuel AA, Farruko, Jay Wheeler y Young Mijo, entre otros.

Mientras que para la jornada del domingo, estará Rauw Alejandro, Arcangel, Ivy Queen, Nicki Nicole y Piso 21, entre otros.

El festival de reggaetón se transmitirá exclusivamente y en vivo a través de Prime Video y en los canales Amazon Music y Amazon Music En Vivo en Twitch (el primero incluirá subtítulos en inglés y el segundo incluirá subtítulos en español) ambos días del festival, a partir de las 17:00 horas en Chile y se extenderá durante ocho horas cada día.

A lo largo del fin de semana, Vibra Urbana recibirá a miles de fans de la música en persona y, este año, por primera vez, fans de la música globalmente también podrán disfrutar el evento desde casa en tiempo real.

El livestream en los canales de Amazon Music, en Twitch, brindará a los amantes de la música un acceso sin precedentes a uno de los festivales de música urbana más esperados del mundo, acercándolos más que nunca al evento.

