“El invitado de hoy fue un capricho personal, porque es mi candidato exclusivo y excluyente para que conduzca el Festival de Viña“. Con estas palabras, Pedro Carcuro presentó este viernes al periodista José Antonio Neme en el programa El Rompecabezas de radio Agricultura.

Carcuro reconoció que es “hincha” del conductor del matinal “Mucho Gusto” de Mega, sosteniendo que sería “un golazo” que estuviera en la Quinta Vergara.

“Te agradezco tu cariño, porque sé que viene desde un lugar que no tiene nada que ver con la televisión, viene desde hace muchos años. Tú me conoces desde muy niño, entonces, sé que tu cariño es sincero, más familiar“, respondió Neme en el espacio radial.

Al abordar la posibilidad de subirse al escenario más importante de Latinoamérica, José Antonio reiteró que no tiene ningún interés en conducir el evento.

“Déjame decirte que no tengo ningún interés en animar el Festival de Viña, no me parece que sea algo que me quede cómodo. No tengo ese músculo de manejar públicos masivos. Creo que hay unos candidatos que deben estar deseosos el compañero de la Karen”, comentó el comunicador.

Bajo esa línea, dijo que estará en un espacio festivalero en las tardes, mientras dure el evento viñamarino, ya que es un formato que le encanta y se siente cómodo.

“Hay gente que siempre ha querido animar el Festival, que sueña y tiene muchas habilidades. Es un escenario que respeto mucho (…), pero honestamente no es algo en donde me sienta tremendamente cómodo, entonces eso también debe ser tomado en consideración”.

A lo anterior, expresó que “es un costo enorme, hay que estar seguro, tener una serie de habilidades muy desarrolladas para hacer un buen trabajo”.

