Comparte

La presentadora de televisión periodista María Isabel ‘Titi’ Ahubert interpuso dos denuncias contra su esposo, Daniel Sauer. En detalle, la modelo acusa al empresario de falsificar su firma para constituir una empresa y por violencia intrafamiliar.

Todo inició el pasado 8 de abril, luego que la PDI allanara la casa de Sauer, por su implicancia en el Caso Factop. La causa se destapó luego que CIPER revelara un audio donde se escucha al hombre y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos planificar coimas a funcionarios del SII y la CMF. Ello, con el fin de evitar consecuencias por posibles delitos financieros cometidos por Factop.

Tras ello, Sauer quedó en prisión en el anexo Capitán Yávar, recinto desde donde se enteró que Titi Ahubert presentó una querella por falsificación de firmas. La acción judicial se refiere a la creación de la Sociedad Las Brujas, la cual presuntamente habría sido utilizada para emitir boletas falsas. La periodista no sabía de aquello hasta el día del allanamiento.

Titi Ahubert interpone querella por violoencia intrafamiliar

Una vez que el empresario supo de la querella, la habría amenazado. “Mi representada ha sido amenazada por su marido, por lo que teme por su seguridad”, explicó la abogada de Titi, Loreto Letelier.

Ante la situación, la periodista interpuso una nueva denuncia, esta vez, por violencia intrafamiliar. Según declaró la exmodelo, Sauer “me amenaza con sacarme a patadas de la casa donde vivo con mis hijos”.

“Realiza abuso psicológico con respecto a las platas que no me da”. A ello agregó que la hermana del empresario “reiteradamente me trata de prostituta. Realiza estas amenazas porque la casa está a nombre de él y, como está en la cárcel y sus bienes me imagino están congelados, quiere sacarme de la casa”, indicó.

Según reveló Mega, la audiencia preparatoria en donde se resolverán cautelares se desarrollará el 12 de junio. En tanto, la abogada solicitó “rondas preventivas” en la casa de Titi Ahubert y pidió la tuición de sus hijos.