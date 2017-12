De obstetricia a las tablas: Este es el pasado académico de Mariana Di Girólamo

La actriz estaba atraída por la ciencia y la biología.

Mariana Di Girólamo se convirtió en una de las actrices del momento gracias a su actuación en Perdona Nuestros Pecados. Sin embargo, todo pudo haber sido distinto, ya que cuando estaba en el colegio pensaba estudiar psiquiatría o enfermería, pero el puntaje que obtuvo en PSU no le servía.

“No me daba para entrar a la Chile o la Católica, y no teníamos plata para pagar una carrera completa. Entonces sí o sí tenía que estudiar en alguna universidad del Consejo de Rectores para optar a una beca”, aseguró en un entrevista con un medio nacional, agregando que decidió entrar a Obstetricia en la Universidad de Chile para luego cambiarse a Enfermería.

Pero no fue lo que ella esperaba. “No aguanté. La verdad es que no me gustaba, no era feliz. Era muy específica: Había estudios de genética, bases celulares, bioquímica. Era una carrera de puras mujeres en el Campus Norte de la Chile, frío, muy lúgubre”.

Pero D iGirólamo no se rindió y volvió a dar la PSU, obteniendo los mismos resultados que la vez anterior, por lo que decidió probar suerte en el teatro. Era algo que estaba en mi sangre, en mi historia familiar, con padres artistas”.

“La gente en general tiene intereses muy diversos. Yo tuve la suerte, y quizás la valentía, de que en el momento en que supe que tenía que estudiar teatro lo hice y me tiré a la piscina, pero hay gente que no tiene esa posibilidad, con papás más intransigentes o que simplemente no se atreven”, concluyó.