Nacho Gutiérrez envió sentido mensaje a Carmen Gloria Arroyo tras su despido de CHV

Un abrazo cariñoso al equipo de La jueza . No solo a @cg_arroyo sino a su equipo que conozco , respeto , y se la jugaron por tanta gente estos últimos 10 años . Estoy. Seguro que nos volveremos a encontrar . Son grandes profesionales y se los reitero tal como se los he dicho en persona a varios . Fuerza

