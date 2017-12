Rostro del matinal de La Red debió operarse las cuerdas vocales

Hoy en la mañana me operaron de las cuerdas vocales. 🗣 Llegué apenas con voz a fin de año y fue frustrante tener que restarme de conversaciones y no poder hablar como uno quiere. Por eso no quedó otra que aplicar cirugía. Ahora en modo silencio absoluto por 7 días 🤐 para luego ir poco a poco recuperando la voz. En la nariz no me hice nada por si acaso 🤣 #SinVoz #EnSilencio #Mute 🔇

A post shared by Germán Schiessler (@germanschiessler) on Dec 26, 2017 at 12:35pm PST