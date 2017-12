Carmen Gloria Arroyo mostró la emotiva despedida de La Jueza que no se verá en televisión

El final que nadie vio. El jueves 7 de Dic el martillo cayó por última vez, mañana se trasmitirá el último capítulo de un programa que durante 10 años entró en la memoria televisiva y corazón de muchos chilenos. Miles de historias dentro y fuera de la pantalla serán para siempre parte de nuestra historia. Hoy somos un equipo dolido y triste pero estoy convencida que el trabajo bien hecho y en el que se puso tanto corazón tendrá su recompensa. Agradezco a los medios que nos han permitido despedirnos como no pudimos en nuestra propia casa y ojalá puedan ayudarnos también recibiendo a estos grandes profesionales (periodistas y productores) Agradezco infinitamente la enorme cantidad de mensajes son un bálsamo que nos está ayudando mucho 💔

A post shared by Carmen Gloria (@cg_arroyo) on Dec 28, 2017 at 2:22am PST