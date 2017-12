Tía Yoli contó la verdad de su detención

La popular tarotista aseguró que todo fue un mal entendido.

Durante la tarde del jueves pasado, la tarotista Yolanda Sultana fue detenida luego de ser acusada de agresión en contra de un trabajador haitiano.

En una entrevista con un medio nacional, la “Tía Yoli” negó haber agredido a la persona y aseguró que todo fue “una calumnia por plata”.

“Yo pago los 14 y los 28 los sueldos, se le pagó el 12 de diciembre y él firmó el día 14 de diciembre delante de mi contadora y se pagó justamente el día 28 y firmó y dijo ‘no, aquí faltan 135.000 pesos”

La tarotista aseguró que el empleado le estaba robando, ya que notaba que le faltaban cosas en la vivienda. “Afuera hay dos sillones falta uno, el refrigerador lo sacábamos de la pieza (del trabajador) y lo volvíamos a colocar”.

“Este cabro debe estar enfermo mental, si a ti te están pagando el sueldo, te están vistiendo, te están dando de comer y alojamiento y pagar de más, tiene que ser una persona demente”.

La astróloga aseguró que “esto no va a quedar así, porque el nombre de Yolanda Sultana no es para andar barriendo, me ha costado mucho para tener lo que tengo”.