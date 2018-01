Daniel Stingo dio a conocer la razón por la que salió de Mucho Gusto

El viernes 29 de diciembre, Daniel Stingo se despidió al aire de sus compañeros y los televidentes de Mucho Gusto, tras cuatro años como panelista.

Ahora, el abogado contó en Intrusos la verdad de su partida del matinal de Mega.

“Mi salida tiene que ver con que Pablo Alvarado, el productor ejecutivo, tomó la decisión. Me la comunicó los primeros días de diciembre. Y como él siempre dice, y hace este símil con los equipos de fútbol, yo creo que tomó la decisión de poner a otros jugadores, sacar a este. No le gustó este lateral izquierdo. No sé. Es un derecho que tiene cualquier persona que conduce un programa de televisión. Así que está bien, digamos”.

Además, Stingo añadió que “hay 14 personas, entre panelistas, productores, sin contar a los chef. Han invertido en mucha gente. Pero bueno, es parte de lo que es la televisión, no es nada nuevo”.