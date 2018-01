Ignacio Gutiérrez criticó duramente a Carolina de Moras

Ignacio Gutiérrez y Carolina de Moras fueron parte del equipo que comenzó La Mañana de CHV, pero luego de la desvinculación del periodista por su orientación sexual, la modelo prefirió no opinar, lo que molestó a Gutiérrez.

“Su silencio me hundió mucho más en el barro que estaba. Sin ningún rencor te digo que no puedo validarla, porque los comunicadores no podemos optar por el silencio”, señaló durante una entrevista.

“Hoy no forma parte de rencores ni nada, porque no la considero alguien que me gustaría tener cerca. Cuando me defendió en la reunión y luego dice que nada de esto existió… El silencio le ha hecho mucho daño a Chile”, agregó, refiriéndose a que de Moras lo apoyó a puertas cerradas, pero prefirió guardar silencio en público.