Medio inglés aseguró que Alexis le fue infiel a Mayte Rodríguez

El delantero le habría pagado mil libras a una estudiante de 20 años para que se juntaran.

Alexis Sánchez no sólo hace noticia por su traspaso al Manchester United, ya que el diario The Sun aseguró que el chileno tuvo una cita romántica con Paulina Sobierajska, estudiante de 20 años.

El medio inglés publicó que el delantero le pagó mil libras (cerca de 850 mil pesos) a la mujer, para que ambos se juntaran en un bar, agregando que “también envió un mensaje con la dirección de su apartamento de Kensington y

dijo que un amigo la dejaría entrar”.

“Alexis me abrazó, me ofreció champán y me hizo un striptease. Se quitó la parte superior y bailó para mí por diversión. Él tiene un cuerpo fantástico. Es realmente divertido. Habla mitad español, mitad inglés y es un tipo apuesto”, comentó la estudiante a The Sun.

El supuesto romance habría ocurrido en agosto del 2017, justo cuando Alexis estaba comenzando su relación con Mayte Rodríguez. “Descubrí que cuando estaba siendo romántico y amable conmigo, tenía novia. Cuando vi la foto de ellos juntos, estaba claro que todo lo que teníamos era falso. Pensó que porque era famoso puede jugar conmigo”, conluyó Sobierajska.