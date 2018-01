El duro momento que vivió Yamila Reyna antes de conocer a Daniel Valenzuela

La actriz fue estafada por su ex pareja.

Yamila Reyna está radicada en Chile hace varios años, incluso tiene una relación estable con Daniel Valenzuela. Pero la argentina no lo pasó muy bien en su primera etapa en nuestro país.

Reyna dejó su país natal debido al mal momento laboral que vivía, incluso casi se convirtió en un víctima de los secuestros express, ya que es hija de fallecido cantante de música tropical, Sebastián Reyna.

Por esa razón decidió llegar a Chile, pero la cosa no mejoró. “Me he cagado de hambre, la he pasado mal, he ido a trabajar gratis a lugares porque no se recaudaban lucas”, debido a eso se fue a México y posteriormente volvió a nuestro país con su ex novio.

“Cuando volví, yo estaba en pareja hace muchos años y esa pareja me estafó, literalmente, y se quedó con todo. Se quedó con mi auto, con mi cuenta corriente, con todo. Si, de hecho le pedí diez ‘lucas’ para comer, porque no tenía ni siquiera para comer, y me las cobró”, comentó en “La Divina Comida”.