¿Se acabó el amor? Vale Roth habría terminado su pololeo por supuesta infidelidad

La bailarina aseguró que necesita “respirar y pensar”.

Valentina Roth y Piergiorgio Iubini Ballotta llevaban una relación de aproximadamente 6 meses y ambos subían fotos a sus redes sociales donde mostraban todo su amor.

Pero pareciera que todo se acabó, ya que la ex “Calle 7” subió un video a su Instagram Stories con la frase “duele pero tiene que pasar” y ante las preguntas de sus fans agregó que “en verdad no me voy a referir al tema que ustedes me han preguntado en las fotos. No voy a comentar nada”.

Según aseguraron en el “Intrusos”, una mujer se contacto con ellos para contarles que el quiebre se debe a que una mujer se metió en la relación.