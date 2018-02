Doctor Vidal sorprendió revelando que ha operado a inesperados pacientes

El conocido cirujano plástico, Pedro Vidal, fue invitado a Mentiras Verdaderas para hablar, entre otras cosas, de algunas cirugías mal hechas.

Sin embargo, una de sus revelaciones llamó la atención de todos: “Le he hecho liposucciones a curas y he operado a algunas monjas. Opero una monja por año”, confesó, agregando que “sí, le he puesto pechugas a una monja”.

“Si esa monja fue plana toda su vida, la verdad es que aunque sea monja y esté detrás de 20 sacos negros igual quiere sentirse bien”, expresó el médico, señalando que es bueno que tengan la libertad de hacerlo. “Eso nos habla de una sociedad mucho más libre en que si ella se siente incómoda para ella misma, que la monja haga lo que quiera”.