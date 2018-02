¡Con todo! Patricia Maldonado criticó la reacción de la prensa a los dichos del Chino Ríos

El escándalo del Chino Ríos y sus dichos en contra de los periodistas ha sido uno de los temas más comentados y criticados de la semana. Sin embargo, hay quienes han salido a defender al ex tenista.

A través de su cuenta de Facebook, Patricia Maldonado señaló que “este escándalo que protagonizó nuestro querido Chinito Ríos me tiene muy confundida ¿Por qué está tan ofendida la prensa? ¿por que cuando un artista extranjero los insulta, los agreden, no dicen ni pío?”.

La panelista de Mucho Gusto agregó que “¿Por qué aplauden al saco gu… de Jorge González que les dice ‘para tu madre’ y les tira los micrófonos por la cabeza no dicen ni pío?… muy por el contrario, lo aplauden”.

Maldonado agregó otro conocido ejemplo: “¿A dónde estaban cuando el señor Marcelo Schilling le gritó a la cámara ‘salgan viejas cu…’?”

Finalmente, lanzó todo contra los periodistas, indicando que “¿no les parece que es demasiado notoria la preferencia política? Yo creo y respeto a los periodistas justos, respetuosos de su profesión, y no a los que tienen compromisos políticos. Y si los tienen no los mezclan en su profesión. He dicho”.