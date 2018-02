Redes sociales acusan a Julio César Rodríguez de normalizar la violencia tras defender al Chino Ríos

El capítulo de este viernes de Primer Plano estuvo en gran parte dedicado a la polémica que protagonizó Marcelo Ríos, cuando lanzó una vulgar declaración en contra de los periodistas.

En ese contexto, Julio César Rodríguez entrego su punto de vista, indicando que “yo tengo un prejuicio positivo con el Chino, me cae bien. He conversado con él fuera de pantalla, en mi calidad como editor periodístico, y es un 10. Es simpático, es ameno, es frontal. Es un tipo muy normal. Me gusta que sea provocador. Donde él falla, es que no es Marcelo Ríos, es el entrenador de Chile”.

Además, aseguró que por ser el Chino Ríos uno puede esperar este tipo de reacciones, algo que no cayó muy bien en Vasco Moulian, quien rechazó completamente los dichos del ex tenista.

En medio de la discusión, Rodríguez señaló que “como es Marcelo Ríos da lo mismo (…) Es que sabes lo que pasa, es que yo creo que los periodistas no tenemos que ser tan mamones. La gente puede decir lo que quiera”, para luego agregar que “a mí me hubiese dado lo mismo que me haya dicho eso en otra circunstancia”.

Moulian respondió que él no toleraría que nadie lo trate de esa manera en ninguna circunstancia, indicando que los periodistas están haciendo su trabajo. A lo que Rodríguez volvió a defender a Ríos: “es su personalidad, es su forma, todos lo conocemos”.

En las redes sociales, mientras algunas personas apoyaron los dichos de Julio César, la mayoría de los televidentes lo acusaron de normalizar la violencia.

Julio César, “Yo creo que en la televisión deberían existir los chinos ríos,las Raquel algandoñas”,Le faltó decir “necesitamos los hombre que golpean a las mujeres”, ¿que onda este loco? que normaliza y conciderados necesaria la violencia en el día a día, mal muy mal #PrimerPlano — macarena bruhn (@makagore) 3 de febrero de 2018

#primerplano increíble, Julio César, avalando a Chino Ríos que como persona natural, pueda insultar a los periodistas por hincha pelotas y cuando a los de pp, les contestan mal lloran todo el programa.

Ridículo, piensa un poco y déjate de ………. al chino!!!!! — Angèlica Rojas (@Ancorosa) 3 de febrero de 2018

#primerPlano julio César conocerá la palabra RESPETO ?????? — Angelica Alvarez (@AngelicaRav) 3 de febrero de 2018

#PrimerPlano julio cesar como tan weon en defender a un roto con plata como el chino Rios pic.twitter.com/ed3JWXkBWl — isabel gutierrez (@isabelgutierr21) 3 de febrero de 2018

Julio cesar Rodríguez con el típico discurso penca que justifica la violencia y mala educación porque tal es cuál. Penca JC #primerplano #PP — Clau (@_olisu) 3 de febrero de 2018