Una agradecida Nataly Chilet reveló una tierna historia con Raquel Argandoña

El episodio ocurrió en 2005 cuando la modelo tenía 18 años.

La ex Miss Chile, Nataly Chilet, fue invitada al programa Glamorama para halar sobre sus inicios en el mundo del modelaje y de sus nuevos desafíos.

La panelista de “Intrusos” recordó una historia que vivió junto a Raquel Argandoña en un evento, donde Chilet tuvo una discusión con un diseñador, ya que ella no quería ponerse un vestido.

“Él se puso muy, muy enojado conmigo, porque no me quise poner su vestido. Me tironeó, y ahí, Raquel Argandoña, me fue a defender porque me vio un ‘pollito’. Tenía 18 años. Que un tipo me estaba tironeando. Y él le dijo que era una loca. Lo subió y lo bajó”.

La modelo recordó que el hecho salió en los medios faranduleros quienes le pusieron un particular sobrenombre. “Quedó la escoba. Salió en el diario y me pusieron a mí como la ‘Quintralita’, y yo no rompía ni un huevo. Bueno, siempre he estado muy agradecida con Raquel Argandoña, porque sin conocerme, le pareció injusto que me estuvieran tratando mal en el backstage y me defendió”.