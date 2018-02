¿Celebrarán el día del amor atrasado? Mayte Rodríguez fue paparazzeada junto a Alexis en Manchester

La actriz llegó a la ciudad con dos maletas.

Mayte Rodríguez está trabajando en las grabaciones de la teleserie nocturna de TVN, “Dime Quién Fue”, por esa razón no pudo pasar el día de San Valentín junto a Alexis Sánchez que está en Inglaterra.

Sin embargo, un fanático del Manchester United vio a la pareja en las afueras de un hotel de dicha ciudad. El sujeto registró el momento con su celular y subió las fotos a las redes sociales.

No hay información sobre la cantidad de días que Mayte estará junto al delantero de los “Diablos Rojos”, pero la actriz fue vista con dos maletas.

Se especula que una vez que Rodríguez termine las grabaciones de la teleserie de TVN, deje su vida en Chile para irse a vivir junto a Alexis en Manchester.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ:

Alexis Sanchez is joined by girlfriend Mayte Rodriguez as she moves in to the Lowry Hotel #mufc pic.twitter.com/fXmLaRBdUy

— Manchester United (@Manuclubfan) 15 de febrero de 2018