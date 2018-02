¿Se enojó? Laura Prieto reaccionó a la relación de JC Rodríguez con Camila Nash

El inicio del Festival de Viña trajo consigo rumores de un nuevo romance en la farándula chilena, luego de que Julio César Rodríguez y Camila Nash fueran vistos muy cercanos en la Quinta Vergara.

Luego de eso salieron imágenes de un beso mientras estaban en un bar, lo que terminó con que el mismo animador de Fiebre de Viña confirmara que están saliendo.

Tras esto, Laura Prieto reaccionó a la noticia de esta nueva relación entre su ex pareja y su amiga. “No éramos amigas cercanas, pero teníamos una relación de trabajo, y sí, nos contábamos ciertas cosas. No voy a entrar en detalles pero me hubiera gustado que me lo hubiese dicho”.

Además, reveló que el sábado pasado se juntaron y Camila nunca le contó. “De hecho ese día estuvimos hablando del tema y ella no me dijo nada”, señaló.

La modelo también aseguró que “yo soy de una sola línea, a mí cuando me hacen una, ya no hay vuelta atrás”, para luego calificar la actitud de Nash como “mala onda”.