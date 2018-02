¡Rompió el silencio! JC Rodríguez enfrentó los rumores de su romance con Camila Nash

Luego de su cariñosa aparición en el público del Festival de Viña y las imágenes de un beso dadas a conocer en Intrusos, Julio César Rodríguez decidió sincerarse sobre su supuesta relación con Camila Nash.

“No me escondo, no ando diciendo que la gente con la que salgo no salgo, no ando como otros animadores escondiendo a mis parejas y eliminándolas de mis selfies. No viajo con mis parejas y después digo que no he viajado con ellas. Yo todo lo hago sincera y abiertamente”, comenzó diciendo el animador.

“No me escondo, pero tampoco me gusta andar comentando porque lo encuentro ridículo. Hago la vida que tengo que hacer, honestamente”, agregó, para luego asumir que la foto es real.

“Sí, la foto es de verdad, pero no te voy a comentar de mi relación ni ningún detalle ni nada, no voy a hablar de eso. Yo no me voy a ocultar pero tampoco voy a dar una conferencia de prensa de una cuestión tan íntima y particular. No hablo ni antes ni después, y durante si me sacas una foto, siempre me vas a ver porque soy normal, soy como ustedes, no dejo a mi pareja escondida en el armario. Hago lo que tengo que hacer, pero tampoco me pidan que les empiece a dar explicaciones de una foto, o si cuándo o cómo, eso es ridículo”.

El animador, que en estos días se ha tenido que cruzar con su ex pareja Betsy Camino en más de una ocasión, remató diciendo que “estoy muy bien y estoy muy feliz, ha sido el mejor festival que he pasado en años”.