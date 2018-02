Alejandra Azcárate reveló cómo surgió el aplaudido chiste sobre Julio César Rodríguez

Luego de un inicio donde se sintieron algunas pifias, la comediante Alejandra Azcárate logró convencer al monstruo de la Quinta Vergara con una rutina centrada en las relaciones y el amor.

Si bien fue introduciendo algunos chilenismos dentro de su rutina para acercarla al público nacional, hubo una referencia de la colombiana que sacó las primeras carcajadas de la noche.

“Dios es un ser de amor, lo transmite a través de su palabra. Uno debería aprender a interpretarla. El cura se lo dice sin titubear: ‘Alejandra, ¿acepta en la enfermedad, en la salud, en la pobreza y en la riqueza al señor Julio César Rodríguez?”, lanzó, recibiendo como respuesta un claro “no” de parte del público. Tras esto, Azcárate agregó: “pues no habiendo nada peor y ya uno ahí maquillado, dice que sí y se casa”.

En su conferencia de prensa, la colombiana explicó cómo llegó el nombre del animador de Primer Plano a su rutina: “La referencia de Julio César me la dio Pablo (productor de CHV), que está acá, muerto de la risa. En esa parte siempre menciono a Miguel Jaramillo, que es mi esposo. Si yo decía su nombre, nadie iba a entender la gracia del chiste. Así que buscamos un personaje local”.

“‘Denme un nombre de un tipo que se crea muy galán’ pedí, y me dijeron el de él. Pero no es un tema personal. No lo conozco, en mi vida lo he visto, era un recurso para acercar a la gente con un personaje muy querido en este país. Con todo el respeto lo hice y espero que lo haya aceptado con la misma gracia”, agregó.