El emotivo mensaje de Eduardo Fuentes tras su operación: "Sentí que no entraba solo a ese pabellón"

El animador agradeció todas las muestras de cariño mientras espera conocer la biopsia definitiva de la tiroides.

El martes recién pasado, Eduardo Fuentes publicó en sus redes sociales que iba a ser operado por un cáncer a la tiroides y a menos de 24 horas de la intervención, el conductor agradeció a todas las personas que le han dado su apoyo.

“No tendremos tiempo en esta vida, mi familia y especialmente yo, para terminar de agradecer cada uno de los mensajes plagados de cariño, buenos deseos y afecto que nos han entregado. Jamás imaginamos tanto. De tantos lugares distintos, de tanta gente que ha pasado por el cáncer, de tantos que están aceptando el llamado a hacer medicina preventiva (la que me salvó según me cuentan)”, publicó Fuentes en su cuenta de Facebook.

El animador prometió leer todos los mensajes que le dejaron sus seguidores en las redes sociales. “He vivido por ustedes una experiencia de amor. He llorado de emoción y de esperanza. Sentí que no entraba solo a ese pabellón, estaba mi familia humana y canina, mi Andree Burgat, mi hija Alma y ustedes con sus palabras”.

“No imaginan cuánto me ha ayudado a valorar aún más la vida todo esto. La lección de preocuparse y la relevancia de los afectos para afrontar lo que venga. Raza de guerreros con el amor como arma”, agregó.

Por último Fuentes destacó que “la cirugía salió bien”, pero que aún “no podemos cantar victoria hasta no conocer la biopsia definitiva de la tiroides, pero sé que lo peor y más urgente ya pasó. Ahora tiempo al tiempo para retomar los proyectos y canalizar los aprendizajes”.

