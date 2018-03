¡Disparó con todo! Luis Mateucci lanzó fuertes acusaciones contra Oriana Marzoli

Este jueves, Luis Mateucci confirmó a través de su cuenta de Instagram que su relación con Oriana Marzoli había llegado a su fin con un video donde señalaba que está soltero.

Sin embargo, el argentino no se quedó ahí, y a través de su Twitter comenzó a lanzar fuertes acusaciones contra su ex pareja, acusándola de echarlo de la casa y de sabotear su trabajo.

“Me echó de la casa sin darme mis cosas, me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el Instagram y anda buscando indo a quien le doy like o no”, escribió el ex chico reality.

Me echo de mi casa sin darme mis cosas, me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el instagram y anda buscando info a quien le doy like o no… olvidate de mi y Dejame ser feliz… lo nuestro ya fueee! — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 2 de marzo de 2018

Yo cuando digo chau es chau, no ando con instagram falsos entrando a la cuenta de nadie, hago mi vida y miro hacia adelante, el que se lo perdió se jodio! — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 2 de marzo de 2018

Por su parte, Oriana aseguró en sus Instagram Stories que su televisor había desaparecido e insinuó que Mateucci se lo había llevado sin consultarle.

El argentino no se quedó callado y publicó un foto de la factura de la televisión, demostrando que era él quien la había comprado, junto con el mensaje “a lo bajo que hay que caer con esta gente, mostrar facturas, Dios mío”.